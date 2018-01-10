400 شاب وفتاة في الاجتماع التنظيمي لمؤسسة بكرة لينا بالأقصر

عقدت مؤسسة "بكرة لينا" اجتماعا تنظيميا مع أعضاء ومنسقي المؤسسة بمحافظة الأقصر بحضور محمد كمال أبوحطب منسق قطاع وسط جنوب الصعيد وعضو اللجنة المركزية، أشرف الهلالي المنسق المساعد لقطاع جنوب الصعيد، أحمد سعيد منسق مساعد التنظيم لقطاع وسط الصعيد، وعبدالرحيم جاد منسق المؤسسة بمحافظة الأقصر لمناقشة خطة عمل المؤسسة خلال العام الجديد.

وحضر الاجتماع 400 شاب وفتاة من منسقي المراكز والقرى وأعضاء المؤسسة الذين عرضوا في بداية الاجتماع ما تم إنجازه من مبادرات خلال الفترة الماضية.

وتضمن الاجتماع، مناقشة خطة المؤسسة بقطاع الصعيد خلال الفترة المقبلة لوصول الخدمات المختلفة والمبادرات المجتمعية لكل المستحقين خاصة فى المناطق النائية والقرى الأكثر فقرا.

وقال محمد كمال أبوحطب منسق قطاع وسط وجنوب الصعيد، أن المؤسسة تعمل ككيان واحد ومجموعة متكاملة وكل النجاح الذي تحقق خلال فترة قصيرة ينسب للكيان وليس لأفراد، مشيرًا إلى أن المؤسسة تولى اهتماما خاصا بقطاعي الصحة والتعليم بالإضافة للمشروعات الصغيرة.

وأعلن أشرف الهلالي المنسق المساعد لمنطقة جنوب الصعيد" افتتاح مقر للمؤسسة في الأقصر بعد النجاح الكبير لمبادرات المؤسسة خلال الفترة الماضية ودور الأعضاء الكبير في نشر أهداف المؤسسة، مشيرا إلى أن المقر سيكون مجهز بكافة الإمكانيات التي تتيح للأعضاء تنفيذ مبادراتهم لتكون المؤسسة في مصاف أكبر المؤسسات التنموية في مصر.

وقال أحمد سعيد مساعد التنظيم بقطاع وسط الصعيد، إنه أمام المؤسسة وأعضائها تحديات كبيرة خلال الفترة القادمة بعد ما تم انجازه من عمل كبير مشيرا أن محافظة الأقصر من أفضل المحافظات على الصعيد التنظيمي وتنفيذ المبادرات.

وقال عبد الرحيم جاد منسق المؤسسة بالأقصر، إنه تم تكريم منسقي المؤسسة بالمحافظة والمراكز والقرى الذين شاركوا وساهموا في نجاح مبادرات " شباب ضد الغلاء، وحملات مكافحة فيرس سي، ومبادرة "فرحتنا فرحتهم".