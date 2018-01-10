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الوطن

رئيس التربية الخاصة بالتعليم تستجيب لدعوة الطالبة "سما": هقابلها بكرة

اليوم AM 12:10
كتب: كريم عثمان
رئيس التربية الخاصة بالتعليم تستجيب لدعوة الطالبة "سما": هقابلها بكرة

سما رامي

أعربت الدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة، عن تعاطفها مع حالة الطالبة سما رامي، 16 عامًا، من ذوي الاحتياجات الخاصة، التي أرسلت نداء ورجاء لوزير التربية والتعليم، لحذف كلمة "البله المغولي" من كتاب الأحياء بالصف الأول الثانوي.

وقالت في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إنه من المقرر عقد مقابلة بينها وبين الفتاة غدًا، للاستماع لمطالبها وفحص وجهة نظرها، وبناءً عليه سيتم اتخاذ القرار المناسب بعدها.

ورفضت رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة، التعليق على الواقعة قبل مقابلة "سما"، وتابعت: "عندي ميعاد أقابلها بكرة، وهنشوف مقابلة البنوتة هتسفر عن إيه".

يذكر أن الطالبة سما رامي، أحد تلاميذ الصف الثاني الثانوي بمدرسة الملك فيصل بنظام الدمج، عبرت عن رفضها استخدام مصطلح "البله المنغولي"، لوصف مرض متلازمة داون في منهج الصف الأول الثانوي بكتاب الأحياء، ما دفعها لتوجيه رسالتها لوزير التربية والتعليم عبر "فيس بوك"، لتطالبه بتغيير المنهج، وخاصة تلك الكلمة المسيئة لأمثالها. 

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