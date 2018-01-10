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الوطن

أسعار النفط الأمريكي تسجل ِأعلى مستوى في ثلاثة أعوام

اليوم AM 12:06
كتب: وكالات
أسعار النفط الأمريكي تسجل ِأعلى مستوى في ثلاثة أعوام

النفط

صعدت أسعار النفط يوم الثلاثاء، وسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2014، بدعم من تخفيضات الانتاج التي تقودها منظمة أوبك وتوقعات بهبوط مخزونات الخام الأمريكية لثامن أسبوع على التوالي.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.23 دولار ،أو ما يعادل 2 ٪ لتبلغ عند التسوية 62.96 دولار للبرميل بعد أن لامست أعلى مستوى منذ ديسمبر 2104 عند 63.24 دولار.

وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت مرتفعة 1.04 دولار، أو 1.5 ٪، عند 68.82 دولار للبرميل بعد أن قفزت أثناء الجلسة إلى 69.08 دولار وهو أعلى مستوى منذ مايو  2015.

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