وفد من نقابة الأطباء يلتقي أعضاء أسوان لسماع شكواهم ومقترحاتهم

أعلن الدكتور كريم مصباح عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن وفد من النقابة العامة قام بزيارة محافظة أسوان، والاستماع لشكاوى ومقترحات الأطباء، بالمحافظة وذلك بالتنسيق مع النقابة الفرعية.

وأوضح عضو المجلس، أن الزيارة والتي استمرت يومين، قام من خلالها الوفد بزيارة مستشفى الصداقة والحميات وأسوان للتأمين الصحي ومستشفى الجامعة، هذا بالإضافة إلى ديوان المديرية.

وأضاف أن الوفد قام بزيارة مقر نقابة أطباء أسوان المحترق، وعقد لقاء مفتوح بنادي اتحاد المهن بحضور، وكيل الوزارة وذلك للاستماع لشكاوى واقتراحات الأطباء بمحافظة أسوان، واستكمل "وانتهت الزيارة، بعقد لقاء موسع مع أطباء أسوان وأعضاء مجلس النقابة الفرعية".

يذكر أن مجلس النقابة العامة للأطباء كان قد قرر تنظيم جولات شهرية بالمحافظات المختلفة للقاء الأطباء ومجالس النقابات الفرعية بأنحاء الجمهورية، كما تم وضع جدول الزيارات القادمة سيكون كالآتي: الاثنين 12 فبراير محافظة المنوفية، والاثنين 12 مارس محافظة الشرقية، والاثنين 2 ابريل محافظة البحيرة.