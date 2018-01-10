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الوطن

محافظ السويس يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

منذ 12 دقيقة
كتب: محمد مقلد
محافظ السويس يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ السويس خلال الجولة

تفقد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، اليوم، امتحانات الدور الأول في الشهادة الإعدادية بعدد من المدارس، بدأها بمتابعة لجان "الحرية" الإعدادية بنات، ثم مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بالأربعين، واختتم جولته بمدرسة الملك فيصل الإعدادية.

وشدد المحافظ، خلال جولته، على مدير عام التربية والتعليم توفير الهدوء على مستوى اللجان بالتنسيق مع الإدارة التعليمية ورؤساء اللجان.   

يذكر أن عدد الطلبة والطالبات على مستوى المدارس للشهادة الإعدادية بلغ 10 آلاف و604 طلاب يؤدون الامتحانات في 79 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية.

ورافق المحافظ عبدالحافظ وحيد مدير عام التربية والتعليم، واللواء عبدالعظيم محمد رئيس حي السويس، والعميد إيهاب سراج رئيس حي الأربعين، والمهندس محمود فوزي رئيس حي فيصل.  

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