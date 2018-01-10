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الوطن

"الوطنية للانتخابات" تشكل لجانا لتلقي طلبات الوافدين للإدلاء بأصواتهم

منذ 4 دقيقة
كتب: محمد مجدي
"الوطنية للانتخابات" تشكل لجانا لتلقي طلبات الوافدين للإدلاء بأصواتهم

قيادات الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي سابق

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار القاضي لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بتشكيل لجان لتلقي وتسجيل طلبات الوافدين بالمحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة الابتدائية في كل محافظة، وعضوية موظفين بالمحكمة.

ونصت المادة الثانية من القرار علي: "تتولي اللجان المذكورة تلقي وتسجيل طلبات الوافدين الراغبين في الادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018 في محافظة غير المحافظة الواقع بها محل اقامتهم خلال الفترة من 9 يناير حتي 28 فبراير، وإرسالها إلي الهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم التالي لتاريخ ورودها".

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