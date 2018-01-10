إيوان: ابتعدت فترة عن الغناء بسبب شركات الإنتاج.. وأحب الكتابة

حل الفنان اللبناني إيوان، ضيفا على سارة المنذر، في حلقة جديدة من برنامج "اصحي بإنرجي"، المذاع على راديو إينرجي تردد 92.1.

وكشف إيوان الكثير من تفاصيل وكواليس ألبومه، وغيابه الطويل عن الجمهور، ومشروعاته الجديدة، قائلا إنّ سبب غيابه الطويل هو شركات الإنتاج التي تعامل معها، والتي عطلته كثيرا، ما أدى إلى فسخ عقده معها، والبدء مع شركة جديدة.

وبسؤاله عن النجم الذي يتمني تقديم ديو معه، قال: "أحب تقديم ديو مع الفرق الجديدة، وخاصة وسط البلد"، مضيفا أنه يحب العديد من النجوم ويسمع أغنياتهم، مثل صابر الرباعي ووائل كفوري.

وأوضح إيوان، أنّه من المقرر البدء في تصوير أغنية "يا 100 نورت" في 21 يناير على طريقة الفيديو كليب، بطريقة مناسبة لطبيعة الأغنية.

وعن أغنية "ذنبي إيه"، قال إيوان إنها من الأغنيات المفضلة لديه، والتي كتبها بنفسه، وأنها من الأغنيات القريبة لقلبه بشكل كبير، متابعا: "من الأغاني المصرية المفضلة لي، ولما بكون في مود كويس بكتب".

وأوضح إيوان، أنّه كتب 4 أغنيات من ألبومه الجديد "100 نورت"، متمنيا أن يكتب الكثير من الأغنيات في المستقبل له ولغيره من نجوم الفن، لافتا إلى حرصه على أخذ أراء المقربين منه قبل بدء أي مشروع.