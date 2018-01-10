دفاع 4 متهمين بـ"أحداث الذكرى الثالثة للثورة" يدفع ببطلان التحريات

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، لدفاع 4 متهمين في قضية "أحداث الذكرى الثالثة للثورة".

ودفع محامي المتهمين، ببطلان التحريات لكونها تحريات مكتبية، كما دفع بوجود خطأ في أسماء ومحل إقامة بعض موكليه، مضيفًا أن عملية القبض على المتهمين كانت بطريقة عشوائية وجماعية كما جاء فى اقوال شهود الإثبات.

وحول جريمة القتل، قال الدفاع، إنه لم يتم ضبط آداة تستخدم في القتل مع أي متهم، مشيرًا إلى أن كل ما تم ضبطه أشياء لا تؤدي إلى ارتكاب جريمة القتل، وبذلك أصبحت جريمة القتل لادليل عليها.

وأسندت النيابة للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.