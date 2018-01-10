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الوطن

خالد عبد الغفار: الموافقة على إنشاء كلية طب بجامعة جنوب الوادي

منذ 9 دقيقة
كتب: وائل سعد
خالد عبد الغفار: الموافقة على إنشاء كلية طب بجامعة جنوب الوادي

خالد عبد الغفار

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن مجلس الوزراء وافق على انشاء كلية طب بجامعة جنوب الوادي، بجانب مستشفى جامعي كما تمت الموافقة على إنشاء 4 كليات جديد وهي الألسن والسياحة والفنادق بالغردقة بالإضافة إلى الطاقة والتعدين والهندسة تماشيا مع مشروع المثلث الذهبي فى البحر الأحمر.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة على اتفاقية مع الاتحاد الاوروبي بقيمة 500 مليون يورو تتيح للباحثين المصريين الاستفادة في العمليات البحثية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنه تمت الموافقة أيضا على إنشاء كلية تربية رياضية بنات في جامعة بنها على غرار الكلية الخاصة بالبنين.

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