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الوطن

عمرو أديب: ثروة مصر المائية تضيع في الأرز

أمس PM 11:41
كتب: خالد الأسمر
عمرو أديب: ثروة مصر المائية تضيع في الأرز

عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية تحدث أمام البرلمان حول أهمية الحفاظ على مياه الشرب وأنها بالنسبة له أهم من الحفاظ على المياة التي تستهلك في الأرز.

وأضاف أديب، خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي"، أنه يتفق تماما مع ما تحدث به الوزير، لافتا إلى أنه من الممكن أن يستغنى المواطن عن الأرز ولكنه لا يمكن أن يتم الاستغناء عن مياه الشرب.

وأشار، إلى أن ثروة مصر المائية تضيع في الأرز هباء، متابعا: "الناس ممكن تستغنى عن الأرز وتاكل بطاطس مش مشكلة، لكن عمرها ما هتستغنى عن المياه أبدا".

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