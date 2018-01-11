أسامة كمال: ما الذي اتفق عليه السيسي مع الشعب ولم ينفذه؟

قال الإعلامي أسامة كمال، إنه يتبقى أيام على فتح باب الترشح على مقعد رئيس أقدم دولة في التاريخ.

وتساءل أسامة كمال خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامجه "مساء dmc: "ما الذي اتفق عليه السيسي مع الشعب ولم ينفذه؟، مضيفا: "قال هنصحى 5 الصبح نشتغل بس في ناس فيصت منه".

وتابع كمال، أن السيسي "عمل حاجات كتيرة ماتفقناش عليها"، منها شبكة الطرق والمواصلات وتشغيل حقل "ظهر" في 18 شهرا بدلا من 4 سنوات، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك اتفاقا على موانئ جديدة ولا على إنشاء محور قناة السويس "بس أنا مش متضايق".

وقال: "مش زعلان على الاحتياطي اللي اتضرب في 3 وإنه خلص على فيروس سي"، مشددا على أن "السيسي" لم يتفق على هذا مع الشعب لكنه أنجزه من منطلق إدراكه بأن هذا عمله ومسؤوليته.

وأردف كمال: "تعويم الجنيه خد ناس ونزل بيهم، لكن حالة النزول انتهت والدنيا شوية شوية بتستقر".