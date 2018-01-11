"النقل": "ماغيرناش أسعار تذاكر القطارات من سنة 90"

قال الدكتور عمرو شعث، مساعد وزير النقل، إن وزارة النقل جهزت دراسة تؤكد احتياجها لزيادة أسعار تذاكر القطارات، حيث وجه الرئيس السيسي للتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية في هذا الشأن، وقد سلمت الوزارة الهيئة الملف بالفعل.

وأضاف شعث، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كمال على قناة "dmc"، أن "الرقابة الإدارية" تدرس ملف زيادة الأسعار حاليًا وتراجعه، وأنه سيتم اتخاذ القرار بمجرد الوصول إلى اتفاق مع هيئة الرقابة الإدارية.

وأشار إلى أن تطبيق زيادة الأسعار في السكة الحديد يكون بعد اتخاذ القرار بـ15 يومًا، لأن السكك الحديدة تفتح الحجز على القطارات لمدة 15 يومًا قادمة، أي أن القطارات محجوزة طوال هذه المدة بالسعر القديم.

وأردف أن الوزارة وضعت قدميها على طريق تحسين الخدمات، وأن الوضع حاليًا مختلف عن الشهور الأربعة الماضية، وأن هناك خططًا موضوعة لشراء جرارات جديدة وتحديث منظومة الصيانة للجرارات القديمة، وكذلك خطة لتطوير الإشارات وتحويلها إلى النظام الإلكتروني.

وشدد على أن التحسن بدأ بالفعل حتى لو كان بطيئًا، وأن العجز السنوي لهيئة السكك الحديدية يبلغ 3 مليارات، وأن تراكم العجز في السنوات الماضية، يصل إلى 46 مليار جنيه في خلال الـ20 عامًا الماضية.

ولفت إلى أن مصاريف تشغيل السكك الحديدية تزداد مع الوقت، لأن الوزارة تتعامل مع شركات أجنبية لتوريد مستلزمات الصيانة، وهو ما يتم بالعملة الصعبة "ماغيرناش أسعار التذاكر من سنة 90".

وقال إن الاشتراكات تغطي نحو 50 إلى 60% من سعر التذكرة، وأنها ستظل أداة مناسبة لمن يستخدم القطارات استخدامًا كثيفًا.