ضبط سوداني يتاجر في الأقراص المخدرة بالشلاتين 

تمكن ضباط مباحث الشلاتين جنوب البحر الأحمر من ضبط سوداني الجنسية يتاجر في الأقراص المخدرة بحيازته 600 قرصًا من مخدر الترامادول.

تلقى مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا يفيد تمكن النقيب عبدالحميد مرزوق معاون مباحث قسم شرطة الشلاتين حال مروره بدائرة القسم من ضبط "نيازي. م"، 16 سنة، دون عمل، سوداني الجنسية، ولا يحمل جواز سفر بحيازته 600 قرصًا من الترامادول المخدر وهاتف محمول، حال تواجده بمنطقة حجر الأساس خلف محطة الكهرباء بالشلاتين.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والهاتف المحمولة للاتصال بعملائه، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 20 إداري قسم شرطة الشلاتين لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة.