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الوطن

عادل إمام: فكرة "عوالم خفية" جديدة على الدراما التليفزيونية

منذ 44 دقيقة
كتب: خالد فرج
عادل إمام: فكرة "عوالم خفية" جديدة على الدراما التليفزيونية

عادل إمام

بدأ النجم عادل إمام تصوير مسلسله الجديد "عوالم خفية" داخل استوديو النحاس، حيث يستمر التصوير هناك لمدة أسبوع، وشارك في تصوير المشاهد أمام الزعيم، الفنان صلاح عبد الله، وعدد آخر من النجوم، تحت قيادة المخرج رامي إمام.

من جانبه أعرب إمام عن سعادته ببدء تصوير المسلسل، مؤكدًا أن أجواء التصوير ممتعة ومريحة في الوقت نفسه، وتساعد على الإبداع، حيث نجحت شركة ماجنوم في أن تلبي كافة الطلبات التي من شأنها أن تقدم عملاً مميزًا.

وأضاف أن المسلسل يجمعه بعددٍ من النجوم الذين يعتز بهم على المستوى الشخصي، على رأسهم الفنان صلاح عبد الله، وكذلك مجموعة من الفنانين الشباب الناجحين، متمنيًا أن يلقى العمل إعجاب المشاهد العربي، خاصةً أنه يتناول فكرة جديدة لم تطرح دراميًا من قبل.

بينما قال المنتج هشام تحسين الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة، إنه يحرص على تنفيذ كل طلبات أسرة المسلسل، التي من شأنها أن تحقق صورة مميزة وعملاً فنيا يليق باسم زعيم الفن في العالم العربي عادل إمام، وبتوقيع المخرج رامي إمام، موضحًا أن العمل هو الإنتاج الأضخم لهذا العام.

وأضاف أن الشركة تسعى دائمًا منذ اليوم الأول لها على أن تكون الأعمال التي تحمل اسمها على قدر عال من التميز والإبداع، خاصةً في ظل رغبتهم في الانتشار دوليًا والتطلع إلى آفاق واسعة وتحقيق مزيد من النجاح.

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