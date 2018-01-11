وزير الصحة: فحص 5 ملايين مواطن لمواجهة "فيروس سي" خلال 14 شهرا

قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، إن وزارة الصحة تعاونت مع البنك الدولي، في مواجهة فيروس سي، موضحا أن "البنك"، منح الوزارة في عام 2008 قرضا بـ75 مليون دولار، ولكن القرض توقف، لتحصل عليه الوزارة بعدها بعدما تزايدت قيمته مع تحرير سعر الصرف.

وأضاف وزير الصحة، خلال ندوة "نحو القضاء على فيروس سي بمصر"، المنعقد اليوم بأحد فنادق القاهرة، أن الوزارة استفادت من القرض عبر تطوير 44 مستشفى تكامل كانت مغلقة منذ التسعينيات بتكلفة 261 مليون جنيه، ليتم تحويلهم إلى مراكز للأمومة والطفولة في 9 محافظات للصعيد، لتقديم خدمات النساء والولادة في قرى صغيرة.

وأكد: "فكرة مستشفيات التكامل لم تكن سيئة فكان هدفها أن تكون مستشفيات تخصصية بها عدد قليل من الأسرة"، مشيرا إلى أن مصر أصبحت تقود العالم والدولة الأولى في القدرة للقضاء علي فيروس سي والانتهاء من قوائم الانتظار الخاصة لعلاج المرضى".

واستطرد: "بدأنا في المسح الشامل، ومن خلال دعم البنك تم توفير الكواشف اللازمة للمسح، وحتى الآن وفحص 5 ملايين مواطن حتى خلال 14 شهرا، والحالات الإيجابية تم صرف العلاج لها من خلال القرض أيضا".

وشدد على أن صعيد مصر كان مهمل منذ سنوات، ولم ينظر إليه أحد، والقيادة السياسية تتجه حاليا إلى دعم الصعيد، موضحا أنه تم تطوير 1001 وحدة صحية في الصعيد، ما بين 1076 وحدة.