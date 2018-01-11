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الوطن

ضبط 275 مخالفة مرورية وتنفيذ 1068 حكما قضائيا في الفيوم

أمس PM 11:31
كتب: ميشيل عبد الله
ضبط 275 مخالفة مرورية وتنفيذ 1068 حكما قضائيا في الفيوم

صورة أرشيفية-اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 275 مخالفة مرورية، و8 قضايا سلاح ناري بدون ترخيص، وقضية سلاح أبيض، وتنفيذ 1068 حكما في مجال تنفيذ الأحكام، وفقا لبيان أمني، مساء اليوم.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من ضبط 70 قضية متنوعة في مجال الأسواق، وقضية اتجار بالمخدرات، وقضيتين تعاطي مخدرات، و12 قضية متنوعة في مجال الآداب، و73 قضية تموينية متنوعة، و275 مخالفة مرورية، و450 قرار وحالة إزالة، وأحكام قضائية، وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.

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