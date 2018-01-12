محمد الباز: خالد علي مارس "التضليل" وعليه أن يتحمل كل ما يقابله

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، إنه مثلما يوجد شروط قانونية لمرشحي رئاسة الجمهورية طبقا للدستور، لابد كذلك أن تشترط وجود لياقة عقلية وسياسية للمرشح، وأن يكن على مستوى التحديات.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور"، أن الرئيس الأمريكي "ترامب" بعد قراراته الأخيرة يخضع حاليا على كشف دوري لمعرفة لياقته العقلية والسياسية.

وأشار الباز، إلى أنه بالنسبة للمرشح الرئاسي المحتمل خالد علي عندما أعلن ترشحه للانتخابات المقبلة، هل أعلن أنه مرشح لكل المصريين أم لأبناء ثورة يناير؟، مضيفا أن كل ما يرجوه منه هو أن يتحمل كل شيء يقابله من مواجهات.

وتابع الباز، أن خالد علي مارس نوع من أنواع التضليل عندما تحدث عن أن النظام في مصر لا يطيق أن يقول على أن "القدس عربية" أو "تيران وصنافير مصرية"، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لمسألة القدس فمن المعلوم أن الدبلوماسية المصرية دخلت في صراع مرير مع مجلس الأمن للدفاع عن هوية القدس.