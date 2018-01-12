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الوطن

"أمن الفيوم": ضبط 2105 مخالفة مرورية وتنفيذ 678 حكما قضائيا

منذ 19 دقيقة
كتب: ميشيل عبد الله
"أمن الفيوم": ضبط 2105 مخالفة مرورية وتنفيذ 678 حكما قضائيا

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 2105 مخالفة مرورية، و8 قضايا سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، وقضيتين اتجار بالمخدرات، وتنفيذ  678 حكم في مجال تنفيذ الأحكام، في حملة أمنية بمراكز المحافظة، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من ضبط متهم هارب مطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا جنائية، وقضية أموال عامة، و30 قضية متنوعة في مجال قضايا الأحداث، و12 قضية متنوعة في مجال قضايا المسطحات، و6 قضايا معاكسة وفحص 5 شقق مفروشة في  مجال قضايا الآداب العامة، و68 قضية تموينية متنوعة، و63 قضية متنوعة في مجال الأسواق، وتنفيذ 439 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.

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