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الوطن

أحمد فهمي: أتقبل النقد بعيدا عن "المنظرة"

أمس PM 11:15
كتب: خالد الأسمر
أحمد فهمي: أتقبل النقد بعيدا عن "المنظرة"

أحمد فهمي

قال الفنان أحمد فهمي إنه يقبل توجيه النقد في أعماله الفنية ولكن بعيدا عن "المنظرة".

وأضاف فهمي، خلال حوارة مع الإعلامية سمر يسري ببرنامج "أنا وأنا" المذاع عبر فضائية "أون إي" أن البعض من الوسط الفني "بيشوفوا نفسهم أنهم علامة من علامات الفن وبيتفلسفوا مش بينقدوا".

وأشار فهمي، إلى أن السيناريست تامر حبيب كان لا يبادله مشاعر الحب وكان يقول عليه "ايه الدخيل على الفن ده؟" متابعا أنه يحب التمثيل وكان لابد وأن يثبت جدارته بما هو مقتنع به.

وأفاد فهمي، أن السيناريست تامر حبيب عندما اقترب منه وتعامل معه وجده جاد جدا في أداء أدوارة وبعدها توطدت العلاقة معه.

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