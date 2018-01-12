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الوطن

"كلنا معاك من أجل مصر" تجمع 2530 توكيل تأييد لـ"السيسي" ببني سويف

أمس PM 11:13
كتب: عمرو رجب
"كلنا معاك من أجل مصر" تجمع 2530 توكيل تأييد لـ"السيسي" ببني سويف

جانب من تحرير توكيلات تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الدكتور محمد زين المنسق الإعلامي بحملة "كلنا معاك من أجل مصر" إن الحملة جمعت 2530 توكيل تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأضاف " زين" في تصريحات لـ"الوطن": "إن الحملة بدأت منذ فتح باب تحرير التوكيلات بالتعاون مع جميع منسقين الحملة بالمراكز في جمع التوكيلات والتي وصلت لـ2530 تأييد منذ اليوم الأول، وحتى اليوم الجمعة".

وأكد المسؤول الإعلامي على أستمرار عمل الحملة في جمع التوكيلات بجميع مراكز المحافظة وحتى غلق باب تحريرها.

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