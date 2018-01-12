مصدر بالشهر العقاري: تحرير 4600 توكيل للسيسي حتى اليوم في الغربية

تحرير 4600 توكيلًا للسيسي حتى اليوم في الغربية

أكد مصدر مسؤول بمكتب الشهر العقاري بمحافظة الغربية، إنه تم تحرير 4600 توكيل للرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بداية تحرير التوكيلات حتى مساء اليوم.

وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن هناك توافد كبير من المواطنين منذ الصباح، وحتى قبل غلق المكتب بدقائق، لتحرير توكيلات للمرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المقبلة.

يذكر أن الھیئة الوطنیة للانتخابات برئاسة المستشار لاشین إبراھیم، أعلنت أن مكاتب الشھر العقارى مستمرة فى تحریر الإقرارات حتى موعد غلق باب الترشح یوم 29 ینایر الجارى، مع غلق باب التقدم بأوراق الترشح، على أن تجرى عملیة التصویت خلال أيام أيام 16 و17 و18 مارس المقبل خارج البلاد، وأيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه داخل البلاد، وفى حالة الإعادة تكون خارج البلاد أيام 19 و20 و21 إبريل ، وفى الداخل أيام 24 و25 و26 من الشهر ذاته.