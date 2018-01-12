تسجيل الدخول

الوطن

مصدر بالشهر العقاري: تحرير 4600 توكيل للسيسي حتى اليوم في الغربية

أمس PM 11:12
كتب: رفيق محمد ناصف
مصدر بالشهر العقاري: تحرير 4600 توكيل للسيسي حتى اليوم في الغربية

تحرير 4600 توكيلًا للسيسي حتى اليوم في الغربية

أكد مصدر مسؤول بمكتب الشهر العقاري بمحافظة الغربية، إنه تم تحرير 4600 توكيل للرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بداية تحرير التوكيلات حتى مساء اليوم.

وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن هناك توافد كبير من المواطنين منذ الصباح، وحتى قبل غلق المكتب بدقائق، لتحرير توكيلات للمرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المقبلة.

يذكر أن الھیئة الوطنیة للانتخابات برئاسة المستشار لاشین إبراھیم، أعلنت أن مكاتب الشھر العقارى مستمرة فى تحریر الإقرارات حتى موعد غلق باب الترشح یوم 29 ینایر الجارى، مع غلق باب التقدم بأوراق الترشح، على أن تجرى عملیة التصویت خلال أيام أيام 16 و17 و18 مارس المقبل خارج البلاد، وأيام  26 و27 و28 من الشهر نفسه  داخل البلاد، وفى حالة الإعادة تكون خارج البلاد أيام 19 و20 و21 إبريل ، وفى الداخل أيام 24 و25 و26 من الشهر ذاته.

أخبار متعلقة

نائب "عمال مصر": انتخابات الرئاسة تؤجل الانتخابات العمالية

نائب "عمال مصر": انتخابات الرئاسة تؤجل الانتخابات العمالية

قال النائب جمال عقبي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه من المؤكد أن يتم تأجيل الانتخابات العمالية لما بعد
غدا.. الأعلى للإعلام يصدر بيانا هاما حول انتخابات الرئاسة

غدا.. الأعلى للإعلام يصدر بيانا هاما حول انتخابات الرئاسة

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الجدول الزمني الخاص بالانتخابات الرئاسية مضغوط ولكن يجب
أول أيام إجراءات مارثوان انتخابات الرئاسة.. 4400 توكيل في 389 مكتبا

أول أيام إجراءات مارثوان انتخابات الرئاسة.. 4400 توكيل في 389 مكتبا

بدأت اليوم، أولى إجرءات مارثوان الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وبدأت مكاتب الشهر العقاري، استقبال الناخبين الراغبين في توثيق إقرارات التأييد لمرشحي الرئاسة..
السويدي: "اللي عاوز ينزل انتخابات الرئاسة سهل إنه يجيب 25 ألف توكيل"

السويدي: "اللي عاوز ينزل انتخابات الرئاسة سهل إنه يجيب 25 ألف توكيل"

أعرب المهندس محمد السويدي عضو مجلس النواب،ورئيس إئتلاف دعم مصر،عن سهولة شروط المشاركة في الإنتخابات الرئاسية المصرية.
انتخابات الرئاسة: زيادة عدد اللجان الفرعية و17 ألف قاض يتولون الإشراف

انتخابات الرئاسة: زيادة عدد اللجان الفرعية و17 ألف قاض يتولون الإشراف

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، زيادة عدد القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية القادمة إلى نحو 17 ألف قاض، وزيادة عدد اللجان ا
مصدر قضائي: تشكيل لجنة لمراقبة أداء الإعلام في تغطية انتخابات الرئاسة

مصدر قضائي: تشكيل لجنة لمراقبة أداء الإعلام في تغطية انتخابات الرئاسة

قال مصدر قضائي، إن الهيئة الوطنية للانتخابات ستصدر قرار بتشكيل لجنة خلال الساعات المقبلة تكون مهمتها مراقبة أداء وسائل الإعلام والنظر في مدى التزامهم بضوابط
سعيد شبايك: لا أحد يستطيع منافسة السيسي في انتخابات الرئاسة

سعيد شبايك: لا أحد يستطيع منافسة السيسي في انتخابات الرئاسة

قال سعيد شبايك، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه يجب على الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقبال متزايد على تحرير تأييدات لمرشحي انتخابات الرئاسة بالفيوم

إقبال متزايد على تحرير تأييدات لمرشحي انتخابات الرئاسة بالفيوم

شهدت مكاتب الشهر العقاري، بمحافظة الفيوم، إقبال متوسطا في اليوم الثالث، من قبول تفويضات المواطنين، للمرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، وتوافد المواطنين إلى الم
الشهر العقاري بالإسماعيلية يفتح أبوابه لتوقيع توكيلات انتخابات الرئاسة

الشهر العقاري بالإسماعيلية يفتح أبوابه لتوقيع توكيلات انتخابات الرئاسة

يستقبل مقر الشهر العقاري بمجمع محاكم الإسماعيلية، اليوم، المواطنين الراغبين في توقيع نموذج تأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية قاد
إقبال كبير على توكيلات انتخابات الرئاسة في الدقهلية

إقبال كبير على توكيلات انتخابات الرئاسة في الدقهلية

فتحت مكاتب الشهر العقاري بالدقهلية، اليوم، لاستقبال المواطنين لتوثيق نماذج التأييد لطالبي الترشح لرئاسة الجمهورية 2018.

التعليقات

بالفيديو| الأهلي

الأكثر قراءة

عاجل