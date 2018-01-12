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الوطن

أحمد فهمي: "أنا بشوف نفسي ذكي"

أمس PM 11:14
كتب: خالد الأسمر
أحمد فهمي: "أنا بشوف نفسي ذكي"

أحمد فهمي

قال الفنان أحمد فهمي إنه يرى في نفسه الذكاء وليس الأذكى بين من يتعامل معهم.

وأضاف فهمي، خلال حوارة مع الإعلامية سمر يسري ببرنامج "أنا وأنا" المذاع عبر فضائية "أون إي" أن هناك نوع من الذكاء أن يعرف الإنسان قدر نفسه أولا مشيرا إلى أن هناك نوع أخر وهو معرفة التعامل مع الآخر.

وأشار فهمي، إلى أن هناك نوع من الذكاء وهو كيفية أن يتمكن الشخص من تحريك غيره لافتا أن لديه القدرة على ذلك مضيفا أن طبيعته منذ الصغر أنه كان صامتا طوال الوقت ويحاول فهم وقراءة الأخرين لافتا أن هذه الأمر ربما جعله يتمتع بالذكاء.

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