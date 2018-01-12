أمن الغربية يضبط عاطلا مطلوب في 8 قضايا سرقة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم، من ضبط عاطل سبق اتهامه في 8 قضايا سرقة بالإكراه بعد تردده على بعض محال الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وبحيازته سلاح ناري بندقية خرطوش و6 طلقات من ذات العيار.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا يفيد بورود معلومات بتردد أحد العاطلين على محال الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وبعمل التحريات الأمنية وبتقنين الإجراءات وأمر النيابة العامة تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة.

تمكن ضباط المباحث الجنائية من ضبط "م. م. زكي" عاطل مقيم تقسيم الصنايع ثان كفر الشيخ سبق اتهامه 8 قضايا سرقة بالإكراه واستعمال قوة آخرهم القضية رقم 2665 /2106 جنايات ثان كفر الشيخ استعمال قوة وبحيازته سلاح ناري بندقية خرطوش و6 طلقات من ذات العيار تم اصطحابه لديوان المركز.

وبمواجهته لما توصلت إليه التحريات الأمنية اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر رقم 32 جنايات قطور 2018 وأخطرت النيابة للتحقيق.