إبراهيم حسن: الجماهير حمَّلت "مسعود" فوق طاقته رغم تألقه في المباراة

طالب إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي المصري البورسعيدي، بإيقاف الحملة الشرسة التي يتعرض لها أحمد مسعود حارس مرمى فريق المصري، على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عقب خسارة الفريق أمام الأهلي، بهدف مقابل لا شئ في مباراة كأس السوبر، في استاد هزاع بن زايد بالإمارات.

وأكد "إبراهيم"، أن الخطأ وارد وأن جماهير المصري حملت "مسعود" فوق طاقته، رغم أنه كان متألقا طوال الـ90 دقيقة في زج الكرة بعيدا عن المرمى كالأسد في عرينه، حيث جاء الهدف في الوقت الإضافي للمباراة.

وطالب مدير الكرة بالنادي المصري البورسعيدي، اللاعبين، بنسيان الهزيمة والاستعداد الجيد لمباراة الدوري في الدور الثاني، وكأس الكونفيدرالية في فبراير المقبل.