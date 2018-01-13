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الوطن

وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ القوس الشمالي الغربي لـ"الدائري الإقليمي"

منذ 3 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ القوس الشمالي الغربي لـ"الدائري الإقليمي"

وزير النقل

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة تفقدية اليوم لمتابعة أعمال تنفيذ القوس الشمالي الغربي للطريق الدائري الإقليمي، الذي يمتد من الإسكندرية الصحراوي حتى بنها بطول 57 كم، ويشمل 62 عملًا صناعيًا (23 كوبرى ـ 39 نفقًا) وتبلغ تكلفته الاستثمارية 4 مليارات جنيه.

بدأت الجولة، وفق بيان صحفي، بتفقد أعمال تنفيذ محور كوبري الخطاطبة، أحد أهم المحاور بالدائري الإقليمي، والذي ييلغ طوله 5.5 كم، ويتكون من كوبري النيل و4 كبارٍ علوية، هي "برقاش والسكة الحديد والرياح البحيري والرياح الناصري"، إضافة إلى 4 أنفاق، وتبلغ تكلفته الإجمالية مليارًا و200 مليون جنيه ثم تابع الوزير تنفيذ القطاعات المختلفة والتقى بالعاملين بالمشروع.

وطالب وزير النقل الشركات المنفذة بتكثيف المعدات والعمل على مدار الساعة والالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من المشروع مع موافاته بتقارير يومية وأسبوعية عن معدلات التنفيذ، موضحا أنه سيتابع معدلات التنفيذ بصفة مستمرة ودورية، مع استمرار الزيارات المفاجئة لقطاعات المشروع.

وأشار وزير النقل إلى أنه بعد افتتاح طريق شبرا بنها الحر وافتتاح القوس الشمالي الشرقي من الدائري الإقليمي وبعد الانتهاء من القوس الشمالي الغربي فإن طريق الدائري الإقليمى سيمثل جزءا مهما من الطريق الذى يربط جميع المحاور الطولية السريعة والرئيسية المتجهة من وإلى إقليم القاهرة الكبرى، ويهدف لربط الطرق الرئيسية للمحافظات، وسيسهم في تنشيط الحركة التجارية بين محافظات الصعيد ومحافظات القناة والدلتا، وتخفيض تكلفة وزمن ومسافة الرحلات بين المدن الواقعة على امتداد مساره.

وأكد وزير النقل، أنه سيسهم في تخفيف الحركة المرورية العالية على الطريق الدائري الحالي حول القاهرة الكبرى، موضحا أنه تم تصميم وإنشاء الطريق ليكون بمواصفات الطرق الحرة، وعزله عن الكيانات الجانبية.

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