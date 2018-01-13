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الوطن

الكنيسة تنظم ثاني مؤتمراتها للقيادة والإدارة في إيبارشية سمالوط

منذ 25 دقيقة
كتب: مصطفى رحومة:
الكنيسة تنظم ثاني مؤتمراتها للقيادة والإدارة في إيبارشية سمالوط

مجمع كهنة سمالوط

نظمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ثاني مؤتمر للقيادة والإدارة لمجمع كهنة إيبارشية سمالوط وتوابعها بمحافظة المنيا، بناء على دعوة الأنبا بَفنُوتِيوس، مُطران سمّالوط وتوابعها للاقباط الأرثوذكس في محافظة المنيا، للمعهد القبطي للقيادة والادارة الذي أسسه البابا تواضروس الثاني، لحضور فعاليات الاجتماع الشهري لمجمع كهنة الإيبارشية.

وقالت الكنيسة، في بيان لها، إن المؤتمر الذي حمل عنوان "القيادة المسيحية في الايبارشية"، كان عبارة عن كورس علي مرتين متتاليتين بحضور الدكتور مجدى لطيف السندى، ودار المؤتمر حول: "كيف نخطط للخدمة، وكيف نتابع ونقيم الخدمة، والعمل الجماعي وكيف نبني فريق عمل؟".

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