اليوم.. قطع مياه الشرب عن 7 مناطق بالقاهرة لتحسين الخدمة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن مناطق زهراء مدينة نصر بكافة مراحلها، مشروع 207 عمارة4000، معهد الحرب الإلكترونية، إسكان زاهر، جبل الكعبة، إسكان مدينة نصر الجديدة، الهجانة بالمرحلة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، اعتباراً من اليوم السبت الموافق 13/ 1 /2018، وحتى الساعة الرابعة صباح اليوم التالي الأحد الموافق 14/ 1 /2018، وذلك نظراً لقيام الشركة بأعمال لحام لخط المياه قطر 1000مم، بمحور الشهيد بمدينة الوفاء والأمل، لتحسين الخدمة بمناطق الهجانة وزهراء مدينة نصر.

وأهابت الشركة في بيان لها، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه.

وقامت الشركة، بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.