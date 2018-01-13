المسلماني: الناتو يتدخل ويتحرك لأي قضية في العالم

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إنه اليوم لم يعد هناك وجود للأمم المتحدة، ولولا قضية القدس لم يكن يُذكر اسمه، ولكن الذي يكون موجود باستمرار هو حلف الناتو، الذي يتدخل ويتحرك داخل أي قضية في العالم.

وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى" المذاع عبر فضائية "دريم" أن هناك خبراء يؤكدون أن الناتو أصبح يحكم العالم، والبعض الأخر يرى أنه جزء من التوازن الاستراتيجي في العالم مع روسيا والصين.

وواصل، أن أخطر منطقة فاصلة في العالم بين حلف الناتو وروسيا هي دولة بولندا التي تقع بجوار روسيا وهي جزء من الناتو، نفس الشيء لبحر البلطيق.