تسجيل الدخول

الوطن

وفد من الأزهر للعزاء في وفاة 3 طلاب سقطوا بسيارتهم في النيل بأسيوط

اليوم AM 12:10
كتب: سعيد حجازي وعبدالوهاب عيسي
وفد من الأزهر للعزاء في وفاة 3 طلاب سقطوا بسيارتهم في النيل بأسيوط

ارشيفية

كلف الشيخ صالح عباس جمعة، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية وفد من قيادات قطاع المعاهد الأزهرية بتقديم واجب العزاء في طلاب الشهادة الإعدادية الثلاثة بمنطقة أسيوط الأزهرية الذين لقوا مصرعهم وهم في طريقهم لأداء امتحاناتهم.

جاء ذلك، بعد سقوط السيارة التي كانوا يستقلونها في النيل بمركز القوصية في أسيوط، وتم نقل باقي الطلاب الذين يسكنون في شرق النيل من بنين وفتيات بالشهادة الاعدادية من معهد بنين وفتيات القوصية إلى معهد قصير العمارنة الابتدائي بجوار محل إقامتهم حيث تم إعداد لجان خاصة بالمعهد لجنتين للبنين ولجنة للفتيات، حرصاً على مستقبلهم. 

 

أخبار متعلقة

بالصور| الدالي يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

بالصور| الدالي يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، اليوم، عددا من اللجان فى أول يوم لإمتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية حيث زار لجنتي مدرستى الشهيد اللواء
"تعليم الغربية" يتابع النظام والمراقبة في امتحان الشهادة الإعدادية

"تعليم الغربية" يتابع النظام والمراقبة في امتحان الشهادة الإعدادية

تابع محمد حموده مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم، مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحان الشهادة الإعدادية العامة
مدير إدارة الخارجة التعليمية يتفقد أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية

مدير إدارة الخارجة التعليمية يتفقد أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد أنور فرجة، مدير إدارة الخارجة التعليمية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، سير أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من المدارس التابعة للإدارة بخط باريس.
بالصور| وكيل "تعليم الغربية" يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

بالصور| وكيل "تعليم الغربية" يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي..
بالصور| سكرتير جنوب سيناء يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

بالصور| سكرتير جنوب سيناء يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

أشاد اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء بالنظام المتبع في لجان امتحانات الشهادة الاعدادية من توفير الهدوء والنظام والتهوية وتقديم الرعاية الصحية للط
وكيل التعليم بالغربية يتفقد لجان امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية

وكيل التعليم بالغربية يتفقد لجان امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية

تفقد الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسى الأول 2018/2017 حيث يؤدي امتحان الشهادة الإعدادية..

التعليقات

بالفيديو| الأهلي

الأكثر قراءة

عاجل