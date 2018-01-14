وفد من الأزهر للعزاء في وفاة 3 طلاب سقطوا بسيارتهم في النيل بأسيوط

كلف الشيخ صالح عباس جمعة، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية وفد من قيادات قطاع المعاهد الأزهرية بتقديم واجب العزاء في طلاب الشهادة الإعدادية الثلاثة بمنطقة أسيوط الأزهرية الذين لقوا مصرعهم وهم في طريقهم لأداء امتحاناتهم.

جاء ذلك، بعد سقوط السيارة التي كانوا يستقلونها في النيل بمركز القوصية في أسيوط، وتم نقل باقي الطلاب الذين يسكنون في شرق النيل من بنين وفتيات بالشهادة الاعدادية من معهد بنين وفتيات القوصية إلى معهد قصير العمارنة الابتدائي بجوار محل إقامتهم حيث تم إعداد لجان خاصة بالمعهد لجنتين للبنين ولجنة للفتيات، حرصاً على مستقبلهم.