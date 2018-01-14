محافظ الغربية: "هنعمل سلم مشاه كهربائي.. الناس بتستتقل تطلع العادي"

علق اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، على شكوى أهالي المحلة من سوء حالة نفق الشون بالمدينة، موضحًا أن هذا النفق تم انشائه من أجل تفادي مرور المواطنين من السكك الحديد، وبدأت تظهر فيه آثار المياه الجوفية، وترتب عليه وجود مياه بداخله.

وأضاف "صقر"، خلال حواره في برنامج " مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "دي إم سي"، أنه تم عرض الأمر على الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزير النقل، مؤكدًا أن قدرات النفق لا تستوعب كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى أن المحافظة تسعى في الوقت الحالي لسحب المياه من النفق واتفقت على انشاء كوبري بسلم كهربائي، مضيفًا: "الناس تقيل عليهم يطلعوا الكوبري".