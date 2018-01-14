محافظ أسوان يفتتح معرض ومهرجان "القومي للتسوق - كولكشن"

افتتح اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، وسط إقبال وحضور جماهيري كبير، مساء أمس، معرض ومهرجان "أسوان القومى للتسوق - كولكشن" بأرض المعارض بمنطقة المسلة الناقصة والذى يقام على مساحة 7 آلاف م2، بحضور محمد أبو القاسم، رئيس الغرفة التجارية بأسوان، وسطوحي مصطفى، رئيس جمعية المستثمرين، وعدد من كبار العارضين وأصحاب الشركات، بالإضافة إلى بعض التجار من المحافظة، بجانب رئيس جامعة أسوان، ونائب مدير الأمن، ورئيس اتحاد العمال والغرفة التجارية، بالإضافة إلى لفيف من مديري ورؤساء المديريات والهيئات الحكومية والمجتمع المدني، فضلاً عن أعضاء المجلس القومى للمرأة.

وتفقد محافظ أسوان ومرافقيه أجنحة المعرض والمكونة من 5 أقسام تضم منتجات ومعروضات للمشغولات اليدوية والحرف البيئية والأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية والاستهلاكية، بجانب معرض متكامل للأثاث الدمياطي، بالإضافة إلى جناج خاص لمستلزمات الأسرة وجهاز العروسين من ملابس وأدوات منزلية ومفروشات، فضلاً عن تخصيص جزء من المعرض لتقديم عروض فنية ترفهية لفرق الفنون الشعبية ضمن الليالى الثقافية.