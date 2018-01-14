الكنيسة تعلن مواعيد كورسات المشورة الأسرية بإيبارشية بنها في 2018

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن تقديم 4 كورسات جديد للمشورة الأسرية للمخطوبين والمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا"، خلال العام الجاري، في إيبارشية بنها وقويسنا بمحافظة القليوبية، وذلك تحت رعاية الأنبا مكسيموس، أسقف بنها وقويسنا.

وأشارت الكنيسة إلى أن الكورسات التي تحمل اسم "بيت على الصخر"، تبدأ اعتبارا من 9 فبراير المقبل، وتنتهي في 7 ديسمبر 2018، وتبلغ قيمة الاشتراك في الكورس الواحد 60 جنيه للفرد و100 جنيه للزوجين.

وتأتي تلك الكورسيات ضمن المنظومة الكنسية الجديدة لمواجهة أزمة "الطلاق والزواج الثاني للأقباط"، والتي اعتمدها المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وبدأت تطبيقها اعتبارا من يوليو الماضي، والتي جعلت حضور هذه الكورسات والحصول على شهادة معتمدة تفيد اجتيازها بنجاح شرطا أساسيا لإتمام الزواج الكنسي.