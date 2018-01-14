"الوطنية للانتخابات": فوز رشدي وفقي بمقعد جرجا في البرلمان

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، فوز المرشح رشدي محمد وفقي، بمقعد مجلس النواب عن دائرة مركز جرجا بسوهاج، في ختام جولة الإعادة من الانتخابات التكميلية التي أجريت مؤخرا.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، في بيان منه اليوم، إنّ مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، اعتمد النتيجة النهائية لجولة الإعادة في الانتخابات التكميلية لمركز جرجا، والتي أجريت بين المرشحين رشدي محمد وفقي، وخليفة رضوان خلف، وذلك في أول استحقاق انتخابي تديره وتشرف عليه الهيئة الوطنية للانتخابات منذ تشكيلها.

"لاشين" يدعو النائب الجديد للحضور لمقر الهيئة لتسلم شهادة نجاحه.. ونسبة المشاركة 13.13%

وأضاف رئيس "الوطنية للانتخابات"، أنّ عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية، والذين كان لهم حق التصويت في الانتخابات بمركز جرجا، بلغ 292 ألفا و897 ناخبا، وبلغ عدد الحضور من الناخبين 38 ألفا و462 ناخبا بنسبة 13.13%.

وأوضح لاشين، أنّ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 37 ألفا و152 صوتا بنسبة 96.59%، فيما بلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة 1310 أصوات، لافتا إلى أن المرشح الفائز رشدي محمد وفقي حصل على 19 ألفا و187 صوتا، في حين حصل منافسه خليفة رضوان خلف على 17 ألفا و965 صوتا.

وأكد رئيس الهيئة، أنّ الانتخابات التكميلية لمركز جرجا، أجريت في مناخ اتسم بالديمقراطية والهدوء، تحت إشراف قضائي كامل، وتأمين لسير العملية الانتخابية من جانب القوات المسلحة والشرطة، لافتا إلى أن العملية الانتخابية شهدت انتظاما في لجان الاقتراع البالغ عددها 139 لجنة فرعية، وتمت في ظل متابعة من جانب مندوبي وسائل الإعلام والصحافة وممثلي منظمات المجتمع المدني.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المرشح الفائز في الانتخابات التكميلية، إلى الحضور للمقر الرئيسي للهيئة، لاستلام الشهادة الرسمية التي تفيد فوزه في الانتخابات، معربا عن تهنئته لمجلس النواب باكتمال عدد أعضائه، بما يساهم في تأدية المجلس مهامه وواجباته التي حددها الدستور، وتحقيق آمال وتطلعات المصريين.

وأضاف لاشين، أن الهيئة الوطنية للانتخابات بوصفها هيئة قضائية مستقلة، تتولى إدارة والإشراف على سير الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات وفقا لما حدده الدستور، تلتزم تماما بإدارة الاستحقاقات الانتخابية في ضوء إجراءات قانونية واضحة، ومعايير صارمة للنزاهة والشفافية، على النحو المتعارف والمعمول به دوليا.

وأعرب المستشار لاشين إبراهيم، عن تقديره العميق للناخبين بدائرة مركز جرجا بسوهاج، لحرصهم على إعمال حقهم الدستوري ومشاركتهم في العملية الانتخابية، داعيا إياهم وجموع المصريين، إلى المشاركة الإيجابية الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاختيار من يرونه مناسبا لقيادة سفينة الوطن، مؤكدا أن الهيئة ستبذل قصارى جهدها لتذليل أي عقبات، بهدف التيسير على المواطنين في أدائهم لواجبهم الانتخابي، وتحقيق السلاسة اللازمة للعملية الانتخابية.