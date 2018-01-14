وزير بريطاني: سعيد بحضور السعوديات مباريات كرة القدم.. نقف مع الإصلاح

أعرب أليستر بيرت الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن سعادته بنبأ استطاعة السعوديات حضور مباريات كرة القدم لأول مرة اعتبارا من الآن، مؤكدا أن بريطانيا تقف تماما وراء الإصلاح الذي يجعل السعودية أكثر شمولية.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية البريطانية على "تويتر"، تغريدة على لسان "بيرت"، قال فيها: "يسعدني نبأ أن سيكون باستطاعة السعوديات حضور مباريات كرة القدم لأول مرة اعتبارا من الآن. بريطانيا تقف تماما وراء الإصلاح الذي يجعل السعودية أكثر شمولية، وتحث على إحراز مزيد من التقدم".