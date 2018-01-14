تسجيل الدخول

الوطن

الخولي: "التعليم العالي" تطرح منح للحصول على البكالوريوس من أذربيجان

أمس PM 11:51
كتب: أميرة فكرى و أحمد أبوضيف
الخولي: "التعليم العالي" تطرح منح للحصول على البكالوريوس من أذربيجان

رئيس جامعة المنوفية

قال الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت عن منح تقدمها جامعة الأكاديمية الدبلوماسية "ADA" بأذربيجان للباحثين المصريين، للنهوض بالمستوى العلمي والتدريبي للباحثين.

وأضاف الخولي، في تصريحات صحفية، أن آخر موعد لتقديم المستندات للحصول على هذه المنح بالنسبة للمرحلة الجامعية الأولى 15 يونيو المقبل، و5 أبريل كآخر للحصول عليها بالنسبة لمرحلة الماجستير.

وفيما يتعلق بالمنح المخصصة للحصول على درجة البكالوريوس، فإن مدة البرنامج أربع سنوات، وتشمل جميع برامج البكالوريوس الجامعية، والتعليم العام، والمقررات الأساسية الرئيسية، والاختيارية التقنية، والحرة، وتمكين وظيفية، وللتعرف على آليه التقدم وللمزيد من المعلومات، اضغط هنــــــا.

وبالنسبة لبرنامج الدراسات العليا، يشترط في المتقدمين للمنحة، أن يكون لديهم مهارات تحليلية عاليه تتناسب مع المتغيرات البيئية، والحصول على درجة البكالوريوس، وإجادة تامة للغة الإنجليزية، وللتعرف على آلية التقدم وللمزيد من المعلومات اضغط هنــــــا.

 

 

أخبار متعلقة

  مدير التعليم العام بكفر الشيخ: تشكيل لجنة لمكافحة الغش الإلكتروني

  مدير التعليم العام بكفر الشيخ: تشكيل لجنة لمكافحة الغش الإلكتروني

قال أحمد فوده ، مدير عام التعليم العام ورئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، إنه تم تشكيل لجنة بالمديرية لمكافحة الغش الالكتروني لتتبع أي حالات غش ال
"التعليم": تفعيل المكاتب التنفيذية بمدارس 30 يونيو في إجازة نصف العام

"التعليم": تفعيل المكاتب التنفيذية بمدارس 30 يونيو في إجازة نصف العام

أعلنت الدكتورة أسماء الديب مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المديريات، ورئيس مجلس إدارة مدارس 30 يونيو "التابعة لجماعة الإخوان المحظورة"، عن أنه
وزير التعليم السعودي يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

وزير التعليم السعودي يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

استقبل وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، في مكتبه اليوم، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني..
"التعليم": نستقبل فيديوهات إخلاء المدارس لتكريم الأفضل بعد "نصف العام"

"التعليم": نستقبل فيديوهات إخلاء المدارس لتكريم الأفضل بعد "نصف العام"

التعليم:نستقبل فيديوهات إخلاءالمدارس لتكريم الأفضل بعد إجازة نصف العام
النيابة تحيل 8 مسئولين بـ"التعليم" لاستيلائهم على المال العام للمحاكمة

النيابة تحيل 8 مسئولين بـ"التعليم" لاستيلائهم على المال العام للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية إحالة 8 مسئولين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت استيلائهم على الأموال المخصصة، لامتحانات الطلاب
مدير التعليم العام بالغربية يتابع سير امتحانات النقل بالمدارس

مدير التعليم العام بالغربية يتابع سير امتحانات النقل بالمدارس

أصدر الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، توجيهاته إلى مساعديه بالضرورة متابعة امتحانات النقل في جميع الإدارت التعليمية
انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدارس التعليم العام بالسويس اليوم

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدارس التعليم العام بالسويس اليوم

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2017 / 2018، اليوم، لص

التعليقات

بالتفاصيل.. البرلمان يوافق على التعديل الوزاري

الأكثر قراءة

عاجل