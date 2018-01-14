الخولي: "التعليم العالي" تطرح منح للحصول على البكالوريوس من أذربيجان

قال الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت عن منح تقدمها جامعة الأكاديمية الدبلوماسية "ADA" بأذربيجان للباحثين المصريين، للنهوض بالمستوى العلمي والتدريبي للباحثين.

وأضاف الخولي، في تصريحات صحفية، أن آخر موعد لتقديم المستندات للحصول على هذه المنح بالنسبة للمرحلة الجامعية الأولى 15 يونيو المقبل، و5 أبريل كآخر للحصول عليها بالنسبة لمرحلة الماجستير.

وفيما يتعلق بالمنح المخصصة للحصول على درجة البكالوريوس، فإن مدة البرنامج أربع سنوات، وتشمل جميع برامج البكالوريوس الجامعية، والتعليم العام، والمقررات الأساسية الرئيسية، والاختيارية التقنية، والحرة، وتمكين وظيفية، وللتعرف على آليه التقدم وللمزيد من المعلومات، اضغط هنــــــا.

وبالنسبة لبرنامج الدراسات العليا، يشترط في المتقدمين للمنحة، أن يكون لديهم مهارات تحليلية عاليه تتناسب مع المتغيرات البيئية، والحصول على درجة البكالوريوس، وإجادة تامة للغة الإنجليزية، وللتعرف على آلية التقدم وللمزيد من المعلومات اضغط هنــــــا.