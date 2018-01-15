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الوطن

بالصور| ضباط الرقابة الإدارية يتحفظون على مكتب محافظ المنوفية

منذ 35 دقيقة
كتب: محمود الحصري
بالصور| ضباط الرقابة الإدارية يتحفظون على مكتب محافظ المنوفية

بالصور| ضباط الرقابة الإدارية يتحفظون على مكتب محافظ المنوفية المقبوض عليه

توجه منذ قليل، ضباط هيئة الرقابة الإدارية في محافظة القاهرة، إلى ديوان عام المحافظة، بصحبة 7 من ضباط الهيئة بالمنوفية، بعد ساعات من إعلان القبض على الدكتور هشام عبدالباسط  في واقعة فساد.

وتم التحفظ على كافة الأوراق بمكتب المقبوض عليه لفحصها والتحفظ على أي أوراق تخص القضية المتهم فيها المحافظ و2 من رجال الأعمال فيما توجه عدد من الضباط إلى مقر استراحة المحافظ في عاصمة الإقليم لفحص أية أوراق احتفظ بها المحافظ في محل إقامته.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة، قد أعلنت في بيان لها عن القبض على محافظ المنوفية لاتهامه في قضايا فساد مع رجلي أعمال.

 

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