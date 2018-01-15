وزير الصحة: "كنا بنصرف 178 جنيه على المواطن.. ودلوقتي بقوا 1146"

قال الدكتور أحمد عمادالدين وزير الصحة والسكان، إنّ إيرادات التأمين الصحي بلغت 14 مليار جنيه في 2017، بعد أن كانت 6.5 مليار جنيه في 2014.

وأضاف عمادالدين، خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروعات في مدينة السادات بالمنوفية: "المواطن كان بيتصرف عليه 178 جنيه في التأمين الصحي، وبعد إقرار قانون التأمين الصحي هيتصرف عليه أكتر من 1146 جنيه، يعني في زيادة أكثر من 500 ضعف".

ويزور الرئيس عبدالفتاح السيسي مدينة السادات بمحافظة المنوفية، للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة، لافتتاح عدد من المشروعات وخطوط الإنتاج، وكذلك تسليم وحدات مشروع "مصنعك" لصغار المستثمرين، فضلا عن افتتاحه عددا من المشروعات القومية بالمحافظات عبر "فيديو كونفرانس"، منها 9 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة.