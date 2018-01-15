حملات مكثفة لمرور القاهرة في جميع الطرق والميادين

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الدين متولي، المدير العام، حملات أمنية مكثفة تنفيذًا لتعليمات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بضرورة تكثيف الخدمات الجماهيرية للمواطنين.

فقد قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة باستمرار شن الحملات المكبرة تحت إشراف اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة لضبط المخالفين المؤثرين في حدوث حالة من الاستياء لدى المواطنين واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم على مستوى كافة القطاعات الجغرافية بالعاصمة.

وقد أسفرت عن تحرير عدد 2918 نموذج 125 مرور وتحرير 2910 مخالفة كلبش، كما تم حجز 13 توك توك وتحرير 76 مخالفات سير النقل، وسحب 405 رخصة، وتم ضبط 176 مخالفات دراجات بخارية و حجز 7 سيارات بدون لوحات وبدون تراخيص.