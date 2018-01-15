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الوطن

عقد امتحانات فورية بالهيئة العامة لمحو الأمية في الشرقية

منذ 22 دقيقة
كتب: نظيمه البحرواي
عقد امتحانات فورية بالهيئة العامة لمحو الأمية في الشرقية

صورة أرشيفية

عقدت الهيئة العامة لتعليم الكبار فرع الشرقية برئاسة عمرو شعلان، امتحانات فورية للأميين من مركز الإبراهيمية ومرورا بجميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدة البدء في الخطة التنفيذية لدورة يناير 2018 يوم الأحد الموافق 14 يناير وتنتهي يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2018.

وأكد شعلان منح شهادات محو أمية لمن يجتازوا اختبارات محو الأمية وأن الهيئة على استعداد دائم في أي وقت لعقد امتحانات فورية ومنح شهادات محو أمية لمن يرغب من المواطنين في ذلك.

وأضاف المحافظ: "ضمانا لنجاح الخطة ولتشجيع الدارسين فقد تقرر صرف حافز بقيمة 200 جنيه للقائم على التدريب عن كل فرد تم محو أميته وحصول الدارس على 50 جنيها في نهاية الدورة تشجيعا له وضمانا لاستمراريته للتزود بالعلم والمعرفة".

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