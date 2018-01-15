"تحيا مصر" ينظم يوم لأنشطته في أسوان بالتزامن مع عيدها القومي

نظم صندوق "تحيا مصر" يوما لأنشطته في محافظة أسوان بالتزامن مع عيدها القومي والذي يتواكب مع افتتاح السد العالي وذكرى ميلاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث تم الإعلان عن البدء في استكمال المشروعات العاجلة المتوقفة بمدن ومراكز محافظة أسوان بإجمالي تكلفة 320 مليون جنيه.

وشارك في احتفالية الصندوق السيد اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان وممثلي صندوق تحيا مصر وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة.

وتضمنت الاحتفالية التي أقيمت بميدان الشهداء بالقرب من ديوان عام محافظة أسوان عرضا لفيلم وثائقي عن أهم وأبرز أنشطة صندوق تحيا مصر كما تم إجراء مسح طبي للكشف عن مرضى فيروس سي بجامعة أسوان لعدد (25 ألف) طالب مع توزيع شهادات الشفاء من فيروس سي والإعلان عن الانتهاء من رفع كفاءة 306 منازل في 8 قرى بمحافظة أسوان بتكلفة 10 ملايين جنيه والإعلان عن نتيجة القرعة العلنية لتوزيع سيارات النقل ضمن مشروعات تشغيل الشباب وقام الصندوق بتوزيع 50 طن من لحوم لعدد 15 ألف أسرة في المناطق الأكثر احتياجا داخل المحافظة.