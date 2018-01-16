المسلماني: الصين وروسيا يفكران في كيفية مواجهة الضربة العالمية الفورية

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن مفهوم "الحرب الباردة" تأسس لأن أمريكا كانت تسعى لتحجيم الاتحاد السوفييتي، وأن الدولة وضعت رسميا استراتيجية للأمن القومي، وتأسس مجلس الأمن القومي لتنفيذ الاستراتيجية.

وأضاف المسلماني، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامجه "الطبعة الأولى" على قناة "دريم"، أن الرئيس الأمريكي هاري ترومان هو مؤسس أول مجلس أمن قومي عام 1947، بهدف مواجهة التقدم العسكري للاتحاد السوفييتي، ثم شمل بعد ذلك كافة شؤون الأمن القومي.

وشدد المسلماني على أن الطاقة والدواء والاقتصاد والمجتمع والقوى الناعمة والأمن النفسي للشعب، من الأمن القومي أيضا، فلم يعد الأمر قاصرا على الشؤون العسكرية فقط.

وتابع أن الصين وروسيا يفكران في كيفية التصور إذا ما وقعت "الضربة العالمية الفورية"، والتي ستترك آثارا نووية، مع ضرب الأقمار الصناعية وانقطاع البث التلفزيوني والهواتف النقالة وقطع الإنترنت.