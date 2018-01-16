أبوهميلة: قضية محافظ المنوفية عمل عليها من 30 إلى 40 عضو رقابة إدارية

قال اللواء محمد صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري إن من "30 إلى 40" عضو رقابة إدارية عمل على قضية رشوة محافظ المنوفية هشام عبدالباسط.

وأضاف أبوهميلة، خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن الرقابة الإدارية تتحرك بناء على بلاغات أو معلومات من مصادرها مشيرا إلى أن النيابة العامة تعطي الرقابة الإدارية إذن التسجيل للمشتبه فيهم.

وأشار أبو هميلة، إلى أنه بناء على كافة المعلومات الدالة على تورط المسؤول في قضية الفساد تبدأ إجراءات عملية ضبطه مثلما حدث مع محافظ المنوفية وغيرة من المسؤولين.