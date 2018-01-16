تسجيل الدخول

الوطن

مظهر شاهين يُطالب بسرعة إصدار قانون الرؤية

منذ 51 دقيقة
كتب: دعاء نادي
مظهر شاهين يُطالب بسرعة إصدار قانون الرؤية

مظهر شاهين

قال الشيخ مظهر شاهين، إن الإسلام لا يشجع على الطلاق والله سبحانه وتعالى يقول: "فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ"، لكن ما يحدث عند الطلاق يخالف ما أمر به الله ورسول، لكون الطلاق يتم بعد رفع قضايا في المحاكم.

وأضاف "شاهين"، خلال تقديمه برنامج "الشارع المصري" عبر فضائية "الصحة والجمال"، أن الغرب يطبق الشريعة الإسلامية في الطلاق، بينما الطلاق يكون بالسجن والضرب وخراب البيوت، معقبًا: "إحنا شعب متدين في كل حاجة إلا الطلاق".

وشدد على ضرورة إيجاد حل لقانون الرؤية، وإصداره بأقصى سرعة بشرط أن يراعى فيه الأبوين، متابعًا: "الاثنين ليهم حق في الطفل".

أخبار متعلقة

مظهر شاهين مهاجما مذيعة بعد إعلان ترشحها للرئاسة: "مش ناقصة هزار"

مظهر شاهين مهاجما مذيعة بعد إعلان ترشحها للرئاسة: "مش ناقصة هزار"

شن الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمرو مكرم، هجومًا حادًا على الإعلامية منال أغا مذيعة "الحدث اليوم"، لزعمها الترشح لرئاسة الجمهورية.
مظهر شاهين عن واقعة حدائق المعادي: "كان هيبقى عندنا ريجيني تاني"

مظهر شاهين عن واقعة حدائق المعادي: "كان هيبقى عندنا ريجيني تاني"

علق الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، على فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تسقط من الدور السابع بعد أن أمسكت بحبل غسيل لفترة.
مظهر شاهين مستنكرا تسريبات "نيويورك تايمز": فبركة وخيانة لمصر

مظهر شاهين مستنكرا تسريبات "نيويورك تايمز": فبركة وخيانة لمصر

استنكر الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، تقرير "نيويورك تايمز"، موضحًا أن من يستمع للتسريبات يجد أن بها تقطيعا، والتسريبات تقول إن هذا الشخص ضابط
مظهر شاهين: لا توجد بطالة في مصر.. والسوريون خير دليل

مظهر شاهين: لا توجد بطالة في مصر.. والسوريون خير دليل

قال الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، إن جميع الأديان والقيم الإنسانية تحض الناس على العمل، ولا يتساوى العامل مع غير العامل، موضحًا أن الشباب المصري
مظهر شاهين: استمرار شريف إسماعيل بمنصبه جزء من الوفاء له

مظهر شاهين: استمرار شريف إسماعيل بمنصبه جزء من الوفاء له

علق الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، على استمرار المهندس شريف إسماعيل، رئيسًا لمجلس الوزراء، موضحًا أن استمراره جزء من الوفاء لهذا الرجل الذي خدم..

التعليقات

سلة غذاء المصريين: الاستيراد بالمليارات والتصدير بالملايين

الأكثر قراءة

عاجل