مظهر شاهين يُطالب بسرعة إصدار قانون الرؤية

قال الشيخ مظهر شاهين، إن الإسلام لا يشجع على الطلاق والله سبحانه وتعالى يقول: "فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ"، لكن ما يحدث عند الطلاق يخالف ما أمر به الله ورسول، لكون الطلاق يتم بعد رفع قضايا في المحاكم.

وأضاف "شاهين"، خلال تقديمه برنامج "الشارع المصري" عبر فضائية "الصحة والجمال"، أن الغرب يطبق الشريعة الإسلامية في الطلاق، بينما الطلاق يكون بالسجن والضرب وخراب البيوت، معقبًا: "إحنا شعب متدين في كل حاجة إلا الطلاق".

وشدد على ضرورة إيجاد حل لقانون الرؤية، وإصداره بأقصى سرعة بشرط أن يراعى فيه الأبوين، متابعًا: "الاثنين ليهم حق في الطفل".