بدء تسجيل الجمعيات الأهلية بمنحة مشروع الحد من الهجرة غير الشرعية

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة أسيوط، اليوم، عن بدء إجراءات التسجيل للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية، بغرض التأهيل للاشتراك في مشروع مبادرات التنمية المحلية للحد من الهجرة غير الشرعية، والاستفادة من التمويل المتاح من المنظمة الدولية للهجرة.

وأوضح رميح عبد الحسيب مدير الجهاز بأسيوط، أن الشروط العامة الواجب توافرها في الجمعيات المتقدمة، هي أن تكون مسجلة كجمعية مصرية في وزارة التضامن الاجتماعي، ومر على تأسيس الجمعية ثلاث أعوام على الأقل، ولديها خبرات سابقة في تنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية، ومقر مجهز ومناسب في نطاق عمل المشروع المقترح وجهاز إداري متكامل.

وتطلب كراسة الشروط والأوراق من مقر فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسيوط "الصندوق الاجتماعى سابقا"، ليكون آخر موعد لتلقي مستندات التأهيل الأحد 21 يناير الجاري.