أول اجتماع في المنوفية بعد ضبط المحافظ.. 8 شكاوى من الأهالي

سكرتير عام المنوفية يواصل تسيير أعمال المحافظة ويستقبل شكاوى المواطنين

عقد الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام محافظة المنوفية، اليوم، اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد.

واستمع السكرتير العام لشكاوى 8 من المواطنين على مستوى مدن ومراكز المحافظة، والتي تنوعت ما بين طلبات موجهة لرؤساء المدن والأحياء وطلبات لمديري بعض المديريات الخدمية وغيرها.

تنوعت شكاوى وطلبات المواطنين ما بين طلبات إحلال وتجديد واستخراج رخص لبناء قطعة أرض وإدخال الخدمات والمرافق، ونقل للتربية والتعليم، وطلب إقامة محطة خدمة وتموين السيارات والتضرر من بناء مخالف وغيرها من الطلبات، وتمت إحالة طلبات المواطنين كلا حسب جهته المختصة للدراسة والعرض واتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة البت فيها والعمل على حلها وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

أكد الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام المحافظة، حرصه على تسيير الأعمال داخل المحافظة واستقبال المواطنين وشكواهم والعمل على حلها دون المساس بحقوقهم وذلك انطلاقا من أن الاهتمام بالمواطن من أهم أولويات المحافظة.

يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية أعلنت مساء الأحد الماضي عن القبض على الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بتهمة تلقي رشوة ومعه 2 من رجال الأعمال.