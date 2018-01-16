80 ألف طن قمح رصيد صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط

محافظ الغربية: صرف 50 ألف جنيه لأسرة المتوفى في انفجار صومعة طنطا



قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، إنه سيتم صرف 50 ألف جنية لأسرة المتوفي في انفجار صومعة طنطا، من قبل شركة المطاحن، حيث إن الصومعة انفجرت أثناء تفريغ حمو