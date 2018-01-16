80 ألف طن قمح رصيد صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط

ميناء دمياط - صورة أرشيفية
استقبل ميناء دمياط 7 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة فيما غادر الميناء 6 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة.
وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة، إضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.
كما غادر الميناء القطار رقم 2481 والقطار رقم 2476 بحمولة إجمالية 2581 طن قمح.
في حين غادرت 73 سيارة نقل محملة بـ 3176 طن قمح وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 80962 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 100379 طنا.
وشملت حركة الصادر من الميناء 5110 أطنان يوريا و18100 طن ملح و2143 طن رمل وإعادة تصدير 1450 طن كسب فول صويا.