النيابة تقرر حبس المتهمة بقتل جارتها لسرقتها في أبوالنمرس

قررت نيابة مركز الجيزة، تحت إشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، حبس ربة منزل لمدة 15 يوما بتهمة القتل العمد المقترنة بالسرقة، وحيازة أسلحة بيضاء، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وأفادت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، بأن المتهمة قتلت الضحية بـ"سنجة"، وأنها أخفت سلاح الجريمة في "زير"، حتى تمكنت من قتل الضحية وسرقة مبلغ 4600 جنيه.

وبدأت أحداث الواقعة، بتلقي اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية، إخطارا من شرطة النجدة بمقتل ربة منزل داخل منزلها في بشارع مصطفي الدكمي طريق "مصر - أسيوط" الزراعي بمنطقة الحوامدية، وأمر بسرعة الانتقال وكشف ملابسات الواقعة.

وانتقل اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال الفحص والمعاينة أن الجثة لربة منزل تدعي "فتحية حنفي" 55 سنة، وأنها مصابة بحرح تهتكي بالجمجمة، بسبب التعدي عليها بـ"آلة حادة"، على مؤخرة رأسها، وعلى الفور تم مناقشة زوجها، وتبين أنه كان في العمل ولم يكن في المنزل في أثناء ارتكاب الجريمة.

وتم تشكيل فريق بحث وتحر، تحت إشراف العميد ناجي كامل، رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة؛ لفحص المشتبه فيهم والمترددين على الضحية، لضبط المتهمين، بعدما أكدت المعاينة أن دافع الجريمة هو السرقة، وأثبت وجود بعثرة فى محتويات الشقة، كما تبين أيضا أن الجاني من المترددين على الضحية لسلامة مداخل ومخارج المنزل.

وأفادت تحريات وتحقيقات العقيد عمرو عبدالعزيز مفتش المباحث، والرائد محمود أمين رئيس مباحث الحوامدية، بأن وراء ارتكاب الواقعة، جارة المجني عليها كانت تتردد على المجنى عليها، وقامت بسرقة مشغولات ذهبية، وبتكثيف التحريات، وتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة "عزيزة.ع" 40 سنة ربة منزل.

وبمواجهتها اعترفت بما نسب إليها، وأقرت المتهمة في أقوالها أنها تقيم بقرية "مني الأمير" بالحوامدية، وتعرفت على المجني عليها منذ فترة؛ نظرا لأنها تقوم بعمل جمعيات وأنها اشترت غرفة نوم قديمة منذ فترة من المجني عليها واتفقت معها على سداد ثمنها على أقساط شهرية، واعتادت التردد عليها للسداد.

وأضافت المتهمة في اعترافاتها أمام العميد ناجي كامل، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة أنه على علم أن المجني عليها، ميسورة الحال وتراها دائمة ترتدي حلى ذهبية، ونظرا لمرورها بضائقة مالية، قررت سرقتها وخططت لجريمتها فقامت بشراء "سنجة"، واخفتها داخل "زير" بمنزل المجني عليها، وتوجهت إليها مستغلة تواجدها بمفردها بعد خروج زوجها ونجلها وأعطتها مبلغ 300 جنيه قيمة قسط الغرفة، التي اشترتها منها، ثم أحضرت السلاح وأنهالت به ضربا على رأسها ما أدى إلى تهشمها وتفجر الدماء منها، وما أن تأكدت من مقتلها استولت على قرطها وخاتمها الذهبيين، والمبلغ المالي الذي أعطته لها قبل الجريمة، وعادت مرة أخرى إلى منزلها، وقامت ببيع المسروقات بمبلغ 4600 جنيه لأحد الصاغة بإحدي قرى البلدة، وأرشدت عن سلاح الجريمة.

وتم إلقاء القبض على صاحب محل الصاغة بتهمة شراء أشياء من متحصلات سرقة، وسجلت القوات اعترافات المتهمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وباشرت التحقيقات فريق من نيابة الحوادث، وقررت النيابة حبس المتهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.