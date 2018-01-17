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الوطن

بروتوكول تعاون بين دار الكتب والوثائق القومية وهيئة قضايا الدولة

منذ 16 دقيقة
كتب: شيماء عادل
بروتوكول تعاون بين دار الكتب والوثائق القومية وهيئة قضايا الدولة

دار الوثائق القومية

وقعت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أحمد الشوكي، صباح اليوم، بروتوكول تعاون مع هيئة قضايا الدولة ويمثلها الوزير المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة.

وحضر التوقيع من قضايا الدولة كل من: المستشار أبو بكر الصديق نائب رئيس الهيئة والمستشار محمد عبد اللطيف الأمين العام للهيئة ومن دار الكتب حضر عبد النبي إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والدكتورة هويدا كامل مدير إدارة العلاقات العامة.

وينص البروتوكول على التعاون في مجال فهرسة جميع السجلات والملفات الخاصة بهيئة قضايا الدولة، بالإضافة إلى التعاون في ترميم السجلات والملفات التي تحتاج إلى عناية ومعالجة فنية متخصصة، وررقمنة جميع السجلات والملفات الخاصة بالطرف الثاني.

وجاء هذا البروتوكول للاستفادة من الخبرة الفنية التي تمتلكها دار الكتب فى العديد من المجالات منها الفهرسة والترميم والرقمنة والطباعة، ولما كانت هيئة قضايا الدولة تمتلك مجموعة كبيرة من السجلات والملفات ذات الأهمية، والتي تحتاج إلى العناية والمعالجة الفنية المتخصصة، فقد تلاقت إرادة الطرفين على إبرام بروتوكول تعاون بما يتيح التعاون المشترك بين الطرفين لتحقيق الصالح العام وتحسين مستوى الخدمة التي يقدمها الطرف الثانى للمواطنين، من خلال التكامل بين إمكانيات واحتياجات كل طرف في هذا المجال.

كما يتبادل الطرفان المطبوعات، وتتعاون دار الكتب في طباعة إصدارات قضايا الدولة،و تقوم دار الكتب بتدريب العاملين لدى هيئة قضايا الدولة على أحدث تقنيات الفهرسة والترميم والرقمنة والطباعة.

 

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