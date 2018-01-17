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الوطن

"مكرم" تطلب من السفير الإيطالي معادلة رخصة القيادة المصرية والإيطالية

منذ 10 دقيقة
كتب: عبده أبوغنيمة
"مكرم" تطلب من السفير الإيطالي معادلة رخصة القيادة المصرية والإيطالية

وزيرة الهجرة خلال لقائها السفير الأيطالى

استهلت الوزيرة اللقاء بالتأكيد على العلاقات الإيجابية بين الدولتين خاصة في شئون الجاليات، وتطرقت إلى اطلاعها على كافة متطلبات ‏واحتياجات المواطنين المصريين المقيمين بإيطاليا، وعلى رأسها معادلة رخصة القيادة المصرية والإيطالية.

وطلبت "مكرم" من السفير ‏الإيطالي التنسيق مع السلطات الإيطالية المختصة ووزير النقل لعقد اجتماع مع وزيرة الهجرة ومسئولي وزارة الداخلية لبحث خطوات ‏تنفيذية لمعادلة رخصة القيادة، والتي يتطلب إعادة إصدارها في إيطاليا مبالغ مالية مرتفعة وإجراءات تصعب سبل العاملين المصريين ‏للحصول عليها‎.

‎ ومن جهته، رحب السفير بالإعداد فورا لهذا الاجتماع، استجابة لمقترح الوزيرة، معبرا‎ ‎عن تقدير السلطات الإيطالية للجهود المبذولة من ‏قبل مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية‎.‎

‎وأوضح «كانتيني» أن هناك اهتماما من إدارة التعاون الإيطالي لصالح المصريين في الخارج، لتعزيز الدور الإنتاجي للمغتربين المصريين، ‏واستعرض برامج دعم إيطاليا للاجئات السوريات في مصر، وتوفير فرص التدريب المهني للشباب المصري في المحافظات التي‏تكثر فيها تدفقات الهجرة‎.‎

‎كما ناقش اللقاء الجوانب الرئيسية ذات الاهتمام المشترك بين إيطاليا ومصر في مجال إدارة تدفقات الهجرة، بجانب نقاش مبادرات جديدة ‏تهدف إلى توفير بدائل ملموسة لهجرة شباب المصريين في مجال التنمية الاجتماعية ومكافحة الاتجار بالبشر‎.‎

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