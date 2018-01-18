فريق بحث لكشف غموض العثور على جثة طالب بالزراعات جنوب غربي الأقصر

أمر اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر بتشكيل فريق بحث لكشف غموض العثور على جثة طالب مصابا بـ15 طعنة وملقي وسط زراعات بمركز أرمنت جنوب غربي الأقصر.

وكان أهالي قرية الغوال بقرية الرزيقات بحري بمركز أرمنت جنوب غربي الأقصر عثروا على جثة "ع.ع" 16 سنة طالب، ملقاة بجوار منزله بالزراعات، وبها 15 طعنة.

وتبين أن الجثة بها جرح قطعي بمنطقة الرقبة، ويوجد 15 طعنة نافذة بمناطق متفرقة بالجسد، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل الرقم 292 إداري مركز شرطة أرمنت.

وجار تكثيف التحريات، للوصول لتفاصيل الحادث وضبط مرتكبيه.